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Армия «Алиса» на Урале отметила возвращение Кинчева погромом «Космоса»
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Армия «Алиса» на Урале отметила возвращение Кинчева погромом «Космоса» 

АиФ Урал 28 минут назад
Фото: АиФ Урал
Прошедший накануне концерт легенд русского рока Константина Кинчева и группы «Алиса» прошел в знаковом фанатском хаосе. Поклонники творчества российской рок-группы устроили шабаш у сцены киноконцертного театра «Космос», сообщает в субботу, 14 апреля, «АиФ-Урал».
Спустя два года отмены концерта «Алисы» в Екатеринбурге из-за критического состояния здоровья Константина Кинчева алисоманам выпала возможность отметить 35-летие группы в киноконцертном театре «Космос», прошедшем в пятницу, 13 апреля. Организаторы опрометчиво перенесли буквально за несколько недель концерт из Дворца игровых видов спорта в более цивилизованный «Космос».
Видео: gerin1978/YouTube
Армия «Алисы», не привыкшая сидеть на месте, а дружно толкаться и петь у сцены вместе с Константином Кинчевым сорвалась с сидячих месте на первых минутах музыкального действия ближе к сцене, а тем, кому не досталось там места, забрались на спинки сидений киноконцертного зала. По словам очевидцев, таким образом благополучно были сломаны несколько сидений в первых рядах.
В целом, по оценке алисоманов концерт прошел в полном аншлаге и качественным звуком. Группа «Алиса» в этом году гастролирует по городам Европы, СНГ и России с юбилейным туром «Алиса. 35 лет».
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