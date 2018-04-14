Лобода представила клип на песню «Лети»

Вышло новое видео певицы на композицию «Лети», которая стала саундтреком к фильму «Гоголь. Вий».

Ролик, режиссером которого выступила Нателла Крапивина , являющаяся также продюсером Лободы, полон мистики. В нем кадры из фильма «Гоголь. Вий» перемежаются с кадрами, на которых запечатлена певица.

По словам Светланы, таким образом они хотели рассказать историю одиночества, которое наполнено тайной. И кадры из фильма «Гоголь. Вий» очень хорошо «легли» на эту историю.

Как часто в жизни мы бежим от призраков, спасаемся в огромных комнатах чужих душ, чтобы забыть одну единственную любовь, которая была тем самым защитным кругом, оберегом от зла и боли!

— говорится в описании клипа.