Дебют Дианы Шуригиной провалился с треском

Ставшая известной благодаря рассказам о своем изнасиловании «на вписке» Диана Шуринина решила стать певицей. О том, что она будет покорять отечественную, а может быть и зарубежную сцену, девушка сообщила в январе 2018 года. Она даже раздумывала, не записать ли свой первый трек с не менее скандально известной Ольгой Бузовой, но видно та отказала. В итоге Шурыгина дебютировала с исполнителем Сашей Актом, у них уже есть четыре песни. На страничке в «Инстаграме» издания Super они представили первую.

Подписчики портала пришли в ужас от услышанного. По их мнению, начинающие исполнители опоздали со своим произведением лет на 10—12. Кроме музыки образца 2008 года, авторы не напряглись и с качеством текста — слова у песенки более чем незамысловатые.