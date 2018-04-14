Сегодня в Калининграде выступит известный российский скрипач Гайк Казазян

В областной филармонии он откроет Седьмой Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». Концерты пройдут в столице Янтарного края, Гданьске, Ольштыне и Клайпеде. В них примут участие музыканты из Польши, Германии, Латвии и США.

Гайк Казазян — российский скрипач. На фестивале «Русская музыка на Балтике», который пройдёт в областной филармонии в эту субботу, музыкант исполнит инструментальные пьесы Петра Чайковского и знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди . Гайк признаётся: увлекаться музыкой он начал ещё в детстве.

Гайк Казазян, скрипач:

— Благодаря, наверное, своим родителям, особенно отцу, который был большим любителем музыки классической, в том числе те же «Времена года», слушал их. Поэтому и мне невольно приходилось слушать. А также так получилось, что за стеной пиликал сосед на скрипке. Все эти факты совпали, и у меня появился интерес к музыке, именно к скрипке.

Гайк Казазян — один из самых востребованных молодых музыкантов. Скрипач выступает и в России, и за рубежом. На открытии фестиваля аккомпанировать ему будет камерный оркестр. В этом ансамбле солистка филармонии — Анна Ушакова — сыграет на фортепиано.

В Седьмом Международном фестивале «Русская музыка на Балтике» примут участие музыканты из Польши, Германии, Латвии и США. Концерт организован федеральным Министерством культуры в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Анжела Хохлова, заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области:

— Очень много ярких будет концертных номеров, диапазон стилистический, жанровый — просто потрясающий. Высочайший уровень артистов приглашённых. И наших местных — калининградских.

Фестиваль продлится до 11 июня. Концерты пройдут в столице Янтарного края, Гданьске, Ольштыне и Клайпеде.