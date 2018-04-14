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Сегодня в Калининграде выступит известный российский скрипач Гайк Казазян
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Сегодня в Калининграде выступит известный российский скрипач Гайк Казазян 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В областной филармонии он откроет Седьмой Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». Концерты пройдут в столице Янтарного края, Гданьске, Ольштыне и Клайпеде. В них примут участие музыканты из Польши, Германии, Латвии и США.
Гайк Казазян — российский скрипач. На фестивале «Русская музыка на Балтике», который пройдёт в областной филармонии в эту субботу, музыкант исполнит инструментальные пьесы Петра Чайковского и знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Гайк признаётся: увлекаться музыкой он начал ещё в детстве.
Гайк Казазян, скрипач:
— Благодаря, наверное, своим родителям, особенно отцу, который был большим любителем музыки классической, в том числе те же «Времена года», слушал их. Поэтому и мне невольно приходилось слушать. А также так получилось, что за стеной пиликал сосед на скрипке. Все эти факты совпали, и у меня появился интерес к музыке, именно к скрипке.
Гайк Казазян — один из самых востребованных молодых музыкантов. Скрипач выступает и в России, и за рубежом. На открытии фестиваля аккомпанировать ему будет камерный оркестр. В этом ансамбле солистка филармонии — Анна Ушакова — сыграет на фортепиано.
В Седьмом Международном фестивале «Русская музыка на Балтике» примут участие музыканты из Польши, Германии, Латвии и США. Концерт организован федеральным Министерством культуры в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
Анжела Хохлова, заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области:
— Очень много ярких будет концертных номеров, диапазон стилистический, жанровый — просто потрясающий. Высочайший уровень артистов приглашённых. И наших местных — калининградских.
Фестиваль продлится до 11 июня. Концерты пройдут в столице Янтарного края, Гданьске, Ольштыне и Клайпеде.
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