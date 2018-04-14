Обнаженная Вилкова, страшно красивая Франц и метающийся Петров: Лобода представила песню и клип для «Гоголь. Вий» 

Беременная Светлана Лобода, как будто и не уходила в декрет. Артистка выпускает клип за клипом. Несколько часов назад певица представила клип на саундтрек к фильму «Гоголь. Вий». Видео «Лети» снимали в столичном киноктерате «Октябрь». Режиссером выступила продюсер Лободы Нателла Крапивина. Сюжет строится вокруг личной драмы героини, а также в клипе появляются кадры из фильма «Гоголь. Вий» с Александром Петровым, Таисией Вилковой и Юлей Франц в главных ролях.
— написала о новой работе Светлана.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Жми на play и смотри новую работу Светланы прямо сейчас. Как тебе? Ты уже сходила в кино на этот фильм?
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Фото:Instagram