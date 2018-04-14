С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР М. Плетнева

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Михаила Плетнева . Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«Ваш огромный талант дирижера, пианиста и композитора снискал вам искреннюю любовь многочисленных поклонников музыки в нашей стране и за рубежом. Основанный и руководимый вами Российский национальный оркестр — один из ведущих симфонических коллективов России и мира, чьи концерты в Москве являются яркими и незабываемыми событиями культурной жизни столицы», — говорится в поздравлении.

М. Плетнев — советский и российский композитор, пианист и дирижер. Родился в 1957 г. в Архангельске в семье музыкантов. М. Плетнев учился в музыкальной школе-десятилетке при Казанской государственной консерватории. Затем — в центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. Чайковского. В 1980 г. состоялся его дебют как дирижера. А через 10 лет М. Плетнев основал Российский национальный симфонический оркестр. Через некоторое время оркестр был переименован в Российский национальный оркестр. С 1990 г. по настоящее время М. Плетнев является художественным руководителем этого коллектива. Также он главный дирижер оркестра.