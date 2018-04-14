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Юные музыканты принесли присягу
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Юные музыканты принесли присягу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Музее Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова прошла торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников первого Музыкального кадетского корпуса им. А. В. Александрова.
Ребята из разных городов в ближайшие семь лет будут осваивать премудрости военной музыки. Они уже умели привыкнуть к белым кителям и фуражкам, освоили основы строевой подготовки и команды «кругом», «шагом марш» юные музыканты выполняют не хуже взрослых коллег.
— Ребята будут продолжателями славных традиций, заложенных выдающимся музыкантом Александровым еще до войны, — сказал директор корпуса Владимир Овсянников.
Кадеты принесли присягу и возложили цветы к памятнику Александрова.
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