Юные музыканты принесли присягу

В Музее Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова прошла торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников первого Музыкального кадетского корпуса им. А. В. Александрова.

Ребята из разных городов в ближайшие семь лет будут осваивать премудрости военной музыки. Они уже умели привыкнуть к белым кителям и фуражкам, освоили основы строевой подготовки и команды «кругом», «шагом марш» юные музыканты выполняют не хуже взрослых коллег.

— Ребята будут продолжателями славных традиций, заложенных выдающимся музыкантом Александровым еще до войны, — сказал директор корпуса Владимир Овсянников

Кадеты принесли присягу и возложили цветы к памятнику Александрова.