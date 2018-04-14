Вечера романсов Чайковского пройдут 13 и 19 мая в «Аптекарском огороде» в Москве

Вечера романсов композитора Чайковского пройдут в столичном «Аптекарском огороде» 13 и 19 мая в рамках программы по возрождению камерной музыки в России и Весеннего фестиваля цветов, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ «13 и 19 мая в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» представят концертную программу «Вечер романсов Чайковского» в исполнении баритона Дениса Апполонина и пианиста-виртуоза Филиппа Чельцова , известного своими блистательными фортепианными импровизациями», — говорится в сообщении. Начало концерта в 19:00. Ведущий — директор сада Алексей Ретеюм. Монографический концерт посвящен творчеству великого классика русской музыки — Петра Ильича Чайковского. В основе программы — произведения в жанре романса. Эти сугубо камерные пьесы складываются в лирический дневник композитора.