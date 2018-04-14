До конца апреля и до 9 мая в Коломенском пройдет фестиваль «Русь певчая»

Две оставшиеся пятницы до конца месяца, 20 и 27 апреля, а также 4 и 9 мая в парке «Коломенское» пройдет пасхальный фестиваль «Русь певчая». Лучшие молодые исполнители, воспитанники школ и лауреаты международных конкурсов представят публике избранные композиции, которые знает каждый.

Фестиваль проведут в рамках Московского Пасхального фестиваля. В концертную программу вошли сочинения известных композиторов прошлого и современных авторов, православная хоровая музыка и русские обрядовые. Финальное представление намечено на 9 мая на большой сцене Вознесенской площади и будет посвящено Дню Победы. Специальную программу исполнят молодые таланты, которые уже успели стать лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

В этом году фестиваль пройдёт уже в девятый раз. По сложившейся традиции, главной площадкой станет Театральная хоромина дворца Алексея Михайловича. Здесь выступят юные хористы московских музыкальных школ. Билеты можно получить бесплатно за час до начала концерта.

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