Ликке Ли показа обложку нового диска «so sad so sexy» 

В сети появилась обложка нового диска шведской инди-поп дивы Люкке Ли. Пластинка, получившая название «so sad so sexy», станет четвёртой в студийной дискографии исполнительницы и поступит в продажу уже в этом году. В скором времени ожидается выход одноимённого лид-сингла. Последний альбом дивы «I Never Learn» вышел в мае 2014 и смог добраться до 29 строчки американского хит-парада «Billboard 200». Диск получил в основном положительные отзывы критиков.