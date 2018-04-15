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Ликке Ли показа обложку нового диска «so sad so sexy»
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Ликке Ли показа обложку нового диска «so sad so sexy» 

Аpelzin.ru 20 минут назад
В сети появилась обложка нового диска шведской инди-поп дивы Люкке Ли. Артист в iTunes. Пластинка, получившая название «so sad so sexy», станет четвёртой в студийной дискографии исполнительницы и поступит в продажу уже в этом году. В скором времени ожидается выход одноимённого лид-сингла. Последний альбом дивы «I Never Learn» вышел в мае 2014 и смог добраться до 29 строчки американского хит-парада «Billboard 200». Диск получил в основном положительные отзывы критиков. Слушайте I Never Learn — Lykke Li на Яндекс. Музыке
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