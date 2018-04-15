Концерт памяти Дмитрия Хворостовского состоялся в Вашингтоне

Состоялось нынешнее выступление НСО на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Центр организовал концерт вместе Вашингтонским обществом исполнительских искусств (Washington Performing Arts, ранее — Washington Performing Arts Society), известным в Соединенных Штатах под аббревиатурой WPA и часто приглашающим на гастроли российских артистов.

Нозеда объявил, что концерт посвящается памяти «великого российского баритона» Хворостовского. Публика встретила слова дирижера аплодисментами.

Несбывшиеся планы

Как сообщил в интервью корреспонденту ТАСС Нозеда, первоначально предполагалось, что Хворостовский примет участие в субботнем концерте в качестве солиста. «В действительности это он примерно полгода назад предложил мне исполнить [на концерте] написанную Шостаковичем Сюиту на стихи Микеланджело. Невероятно сильным моментом этого произведения является тот факт, что великий скульптор Микеланджело посвятил определенное время и написанию сонетов, стихов. Шостакович обеспечил перевод этих стихов и создал этот фантастический цикл об искусстве, смерти, долге художника перед обществом; это очень сложное произведение», — рассказал маэстро.

"И Дима Хворостовский попросил у меня [разрешение] исполнить это произведение. Конечно, он [тогда] уже знал о своих проблемах со здоровьем, но настаивал на своей просьбе, и мы включили этот пункт в программу. Мы считали, что ориентированный на местное население фестиваль SHIFT (в его рамках прошел концерт — прим. ТАСС) представлял собой фантастическую [возможность такого рода]", — пояснил Нозеда. С его точки зрения, этот фестиваль позволяет искать ответы на вопросы о том, «что есть искусство в XXI веке», чего артисту «следует добиваться».

Планы перечеркнула смерть Хворостовского в минувшем ноябре в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. «Я с ним в некотором смысле попрощался, поскольку посетил его за три недели до смерти», — сказал Нозеда.

Смена программы

"Когда мы стали менять программу, я постарался создать, так сказать, комбинацию Италии и России — в точности как в случае с Микеланджело и Шостаковичем. Кроме того, Дмитрий Хворостовский был российским артистом и певцом, а я — итальянский дирижер", — отметил руководитель НСО. По его словам, меняя программу концерта, он стремился «соединить эти две культуры», то есть российскую и итальянскую, которые, по убеждению Нозеды, «ближе друг к другу, чем можно было бы ожидать».

"Таким образом у меня и появилась идея подготовки нынешней программы, в которой русский композитор Стравинский обращается [к творчеству итальянского композитора XVIII века] Перголези и оркеструет «Пульчинеллу». Помимо этого, пульчинелла (паяц, один из традиционных персонажей итальянской комедии делль арте — прим. ТАСС) очень близок неаполитанской общине. Он считается, так сказать, двоюродным братом каждого неаполитанца. В Неаполе пульчинелла — это не маска, в Неаполе он — друг и брат каждого, такого рода персонаж, " — рассказал Нозеда.

"А вторая часть [программы] представляет собой зеркальное отражение первой. В ней итальянские композиторы [Альфредо] Казелла и [Отторино] Респиги оркеструют музыку, написанную русскими — Милием Балакиревым Сергеем Рахманиновым . Таким образом концерт, так сказать, в разных плоскостях отдает должное обеим культурам. И это сохраняет идею построения программы, которая была у Дмитрия, когда он соединял Микеланджело и Шостаковича", — убежден худрук НСО.

Наследие Хворостовского

По его оценке, Хворостовский «был одним из самых блестящих исполнителей своего поколения». «И я не говорю „российских певцов“. Я говорю „певцов“. Точка», — подчеркнул один из ведущих итальянских музыкальных деятелей.

"Почему? Потому что у его голоса было особенное качество: своего рода бархатный, темный, русский тембр при итальянской технике пения. Поэтому он мог одинаково хорошо исполнять [партии] Онегина, Елецкого, а также [из итальянских опер] «Бал-маскарад», " Симон Бокканегра ",

"Риголетто". Ему было легко [выступать] в обоих этих репертуарах", — считает Нозеда.

"Он также исполнял партию Андрея Болконского из «Войны и мира» Прокофьева с Аней Нетребко в роли Наташи Ростовой, а я при этом дирижировал оркестром. Мы вместе с ним исполняли как русский репертуар, так и [итальянский] — «Трубадур», «Бал-маскарад». И мы стали друзьями. Но это личное", — продолжал руководитель НСО.

На взгляд дирижера, Хворостовский «был крупной фигурой, которую прекрасно знали совсем не только в мире оперы». «Но я помню, что говорил [великий итальянский оперный певец] Лучано Паваротти, который в конце жизненного пути старался пересекать границы, выступал с [рок-группой] U2, поп-певцами, пытаясь делать [просто] музыку

без ее деления на классическую, современную, рок и т.д. и т.п. Тем не менее в конце концов он хотел, чтобы его помнили как оперного певца, как тенора», — заявил Нозеда.

"Мне кажется, что и Хворостовский, несмотря на свою чрезвычайную известность, всегда считал себя [прежде всего] оперным певцом. Думаю, в этом и заключается его наследие. В наших сердцах надолго, я хочу сказать, навсегда, останется фантастический тембр его голоса, стиль его исполнения

", — подытожил маэстро.