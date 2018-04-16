21-летний краснодарец будет бороться за 5 миллионов рублей на ТНТ

Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Руслан Гавшин (Кримлидис) прошел отбор на шоу «Песни».

Проект проводится под двумя музыкальными лейблами: BlackStar и MALFA.

Краснодарского студента забрал к себе в команду продюсер Максим Фадеев

Главный приз реалити-шоу — 5 миллионов рублей и контракт с музыкальным лейблом.

В ближайшие 7 недель Руслан Гавшин будет жить под присмотром телекамер ТНТ. По условиям шоу, у участников заберут телефоны и ограничат их доступ к сети Интернет.

Максим Фадеев высоко оценил потенциал краснодарского студента:

— Ты классный певец. Мне очень нравится, что ты делаешь. Я считаю, что это достойно и интересно.

Как сообщает пресс-служба КГИК, Гавшин учится на третьем курсе кафедры эстрадно-джазового пения, неоднократно становился победителем и призером всероссийских и международных конкурсов.