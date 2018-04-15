Как звезды провели первый день на музыкальном фестивале «Coachella» 

Калифорния в эти выходные переполнена артистами, которые приехали послушать хорошую музыку и отдохнуть. Фестиваль «Coachella» собрал всех звезд разной величины на одной площадке: Пэрис Хилтон, Джастин Бибер, Синди Кроуфорд, Нина Добрев, Кайли и Кендалл Дженнер и другие знаменитости. Бросили работу и прилетели в солнечный город Ванесса Хадженс, модель Эмили Ратаковски и Хейли Болдуин. Гости уже успели насладиться концертом Kygo и Риты Оры, которая исполнила песню Селены Гомес «It’t». И если в этом году Гомес решила не ехать на фестиваль, то ее бывший возлюбленный The стал хейдлайнером и спел парочку своих песен.
Впереди еще шикарное выступление поп-дивы Бейонсе и Эминема. А как ты проводишь свои выходные?;;