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Музыкант Guano Apes поцеловал лошадь в Санкт-Петербурге
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Музыкант Guano Apes поцеловал лошадь в Санкт-Петербурге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ударник немецкой группы Guano Apes Деннис Пошватта прокатился верхом на лошади после концерта в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.
Рок-коллектив Guano Apes дал концерт в петербургской «Авроре» 14 апреля. Выступление было приурочено к 20-летию выхода альбома Proud Like a God. После концерта музыканты посвятили время общению с поклонниками, отдыху в баре и прогулкам верхом. Деннис не только прокатился на лошади и попозировал для эффектных фото в Instagram, но и поцеловал животное на прощание.
Ранее сообщалось, что экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер был госпитализирован в больницу скорой медпомощи в Минске с инфарктом миокарда.
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