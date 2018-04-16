Музыкант Guano Apes поцеловал лошадь в Санкт-Петербурге

Ударник немецкой группы Guano Apes Деннис Пошватта прокатился верхом на лошади после концерта в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

Рок-коллектив Guano Apes дал концерт в петербургской «Авроре» 14 апреля. Выступление было приурочено к 20-летию выхода альбома Proud Like a God. После концерта музыканты посвятили время общению с поклонниками, отдыху в баре и прогулкам верхом. Деннис не только прокатился на лошади и попозировал для эффектных фото в Instagram, но и поцеловал животное на прощание.

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