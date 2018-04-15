Ещё
Это треш: обложки советских пластинок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Это треш: обложки советских пластинок 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
У многих дома до сих пор есть старые советские пластинки. Их обложки — настоящий культурный шок. Мы собрали для тебя самые фееричные!
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-tresh-oblozhki-sovetskih-plastinok/
Peopletalk: последние новости
Дрейк впервые за 20 лет сделал ЭТО! О чем речь? Ну сколько можно? Джей Зи снова рассказал о своих изменах Бейонсе Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой34
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий5
Какие песни стали классикой рок-н-ролла2
10 запоминающихся сериалов5
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение