Это треш: обложки советских пластинок

У многих дома до сих пор есть старые советские пластинки. Их обложки — настоящий культурный шок. Мы собрали для тебя самые фееричные!

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-tresh-oblozhki-sovetskih-plastinok/