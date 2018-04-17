С. Собянин поздравил театральных деятелей Москвы с наградами и премиями фестиваля «Золотая маска»

Соответтсвующую запись он сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Столичные театры взяли 17 премий и специальных наград жюри «Золотая маска» в таких основных номинациях, как лучший спектакль в балете, лучший спектакль в жанре мюзикла, лучший спектакль в опере, лучшая мужская и женская драматические роли. Поздравляю театральных деятелей с победой!», — написал С. Собянин.

Церемония вручения премий 24-го фестиваля «Золотая маска» прошла 15 апреля 2018 г. на Новой сцене Большого театра. С. Собянин отметил, что Москва снова подтвердила звание центра театральной жизни.