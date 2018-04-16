Начинаются репетиции праздничного парада. Следим за транспортными изменениями

Объезжать зону репетиции парада придется по прилегающим улицам.

Движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры) 19, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля с 9.30 до 14.00 будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Обращаем внимание, что парковка транспортных средств в это время на вышеуказанных участках будет запрещена. Оставленные в зоне проведения мероприятий автомобили, начиная с 2.00 до 14.00 17, 19, 21 апреля, с 23 по 26 апреля, 29 и 30 апреля 2018 года, будут перемещаться Центром организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду на примыкающие улицы.

Ранее мы рассказывали о начале подготовки к параду 9 мая в Нижнем Новгороде.