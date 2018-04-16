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Начинаются репетиции праздничного парада. Следим за транспортными изменениями
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Начинаются репетиции праздничного парада. Следим за транспортными изменениями 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Объезжать зону репетиции парада придется по прилегающим улицам.
Движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры) 19, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля с 9.30 до 14.00 будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.
Обращаем внимание, что парковка транспортных средств в это время на вышеуказанных участках будет запрещена. Оставленные в зоне проведения мероприятий автомобили, начиная с 2.00 до 14.00 17, 19, 21 апреля, с 23 по 26 апреля, 29 и 30 апреля 2018 года, будут перемещаться Центром организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду на примыкающие улицы.
Ранее мы рассказывали о начале подготовки к параду 9 мая в Нижнем Новгороде.
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