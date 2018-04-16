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Ансамбль песни и танца из Уфы выступит в Париже
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Ансамбль песни и танца из Уфы выступит в Париже 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Ансамбль «Мирас» выступит в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках международного фестиваля «Танцы и музыка мира», который пройдет 29 июня под патронатом Генеральной Дирекции ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба ансамбля
Ансамбль «Мирас» — единственный участник фестиваля из России. Кроме уфимцев в числе участников — восемь сильнейших коллективов из Нигерии, Чили, Аргентины, Никарагуа, Франции, Эстонии, Саудовской Аравии. Гости и зрители фестиваля — представители делегаций стран-членов ЮНЕСКО, сотрудники посольств разных государств, а также жители Парижа.
«Мирас» имеет богатый опыт участия в международных проектах и не раз представлял Россию и Башкирию на мировом уровне. Кроме этого выступления, с 30 июня по 15 июля участники ансамбля, как и другие участники, совершат фестивальный тур по Франции, по излюбленным местам туристов.
«Участие коллектива в фестивальной программе «Танцы и музыка мира» станет презентацией культуры и искусства Башкортостана в преддверии проведения Всемирной Фольклориады-2020», — прокомментировала директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.
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