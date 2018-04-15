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Thirty Seconds to Mars вернулись! Слушаем новый альбом «America»
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Thirty Seconds to Mars вернулись! Слушаем новый альбом «America» 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Thirty Seconds to Mars вернулись! Слушаем новый альбом «America»Сегодня состоялся долгожданный релиз пятого студийного альбома группы Thirty Seconds to Mars — «AMERICA». Мы уже послушали, удивились.
Новое звучание коллектива зайдёт не всем, но альбом стоит обязательно послушать. Рассказываем почему.
Жанр: Альтернативный рок, Поп-музыка
Дата выхода: 6 апреля 2018
Купить альбом в iTunes: 149 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
Альтернативщики из Лос-Анджелеса во главе с Джаредом Лето наконец-то выпустили долгожданный альбом. Фанатам группы пришлось ждать томительные 5 лет с выхода последней пластинки «Love Lust Faith + Dreams».
Новые треки смогут удивить. В первую очередь своей энергетикой. Она стала гораздо более тягучей, объёмной.
Единственные два трека, напоминающие старых знакомых «Марсов» — первый сингл «Walk on Water» и романтичная «Dangerous Night». Сингл вышел ещё в августе прошлого года. Фирменная музыка, будто бы идеально созданная для концертов.
Джаред выдаёт знакомый вокал с надрывом, сама музыка постоянно меняет темп и представляет из себя микс электроники и рока.
Второй трек «Dangerous Night» продолжает настроение. Только композиция гораздо более лиричная и посвящена любви. А как иначе?
Но вот в последующих десяти композициях чувствуются революционные метаморфозы, которые происходили в студии звукозаписи. Джаред и компания буквально экспериментируют над звучанием своей музыки и вокала.
Ощущается кропотливая работа над звучанием каждого инструмента в песни. Бессмысленно сравнивать с первыми альбомами, они разные.
Каждый трек — это особое настроение. Никакой «громкой» однотипности. Неожиданно более спокойная мелодичная музыка. Кто-то скажет «опопсели». По мне, ребята просто развиваются и экспериментируют. В «Walk on Water» есть даже соответствующая строчка: «Times are changing».
Две записанные коллаборации серьёзно выделяются настроением с новой пластинки. Они буквально наполнены грустью и романтикой. «One Track Mind», записанная с хип-хоп исполнителем ASAP Rocky, и «Love Madness» со старлеткой Halsey отдаленно напоминают знаменитую балладу «Hurricane». Но вокала и экспериментов со звуком здесь в разы больше!
Не обошлось и без инструментального трека «Monolith». Звучит интересно, задорно, но, к сожалению, это лишь полторы минуты без продолжения или связи с предыдущим или последующим треками. Идеальная музыка для какого-нибудь эпичного трейлера к фильму. Но не более.
Ну, и отдельный сюрприз от Шэннона. «Remedy» просто нужно послушать. Звучит необычно.
В целом, несмотря на остроту и по-новому расставленные акценты, альбом остаётся в рамках электро-рока. Идеальная музыка, способная покорить стадионы.
Альбом Thirty Seconds to Mars — «AMERICA» уже можно купить за 149 руб в iTunes, либо послушать по подписке в Apple Music.
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