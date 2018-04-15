Искатели жемчуга 

В предпоследний день марта в Пскове говорили о родившихся в марте композиторах. О Вивальди (родился 4 марта), о Римском-Корсакове (18 марта), о Мусоргском (21 марта) и о Бахе (31 марта). Разговор начался на пресс-конференции, посвящённой грядущему 44-му Фестивалю русском музыки им. Мусоргского и Римского-Корсакова. Продолжение последовало в переполненном Большом зале Псковской областной филармонии. Камерная группа Псковского симфонического оркестра под руководством московского дирижёра Николая Хондзинского представила программу «Времена года», состоящую из произведений Баха, Моцарта и Вивальди. «Максимально укрепить слабые стороны»Долгие годы в Пскове фестиваль русской музыки проводился в марте. Мусоргский в наших краях родился, жил и творил, а Римский-Корсаков просто жил и творил. Но в прошлом году решено было несколько сменить формат, а заодно и время проведения. Помимо традиционной симфонической музыки зазвучала и музыка другого рода. Пригласили рок-музыкантов («Калинов мост»), фолк-исполнителей (трио Котов-Старостин-Волков) и эстрадного исполнителя (Александр Малинин). В 2018 году программу фестиваля организаторы назвали «достаточно лаконичной». Я уточнил у директора филармонии Елизаветы Барышниковой: не потому ли фестивальная программа в этом году такая лаконичная, что есть проблемы с финансированием? Из ответа следовало, что не потому. По мнению директора, три дня — это самый подходящий для фестиваля формат. К тому же, это будет уже третья декада апреля — «люди начнут разъезжаться по дачам». «Но ведь в прошлом году перенос на апрель как раз и объясняли тем, что в это время уже тепло и можно устраивать уличные концерты, — удивился я. — А теперь получается, что надо учитывать разъезжающихся дачников». Эмиль Мирославский. 30 марта 2018 года. Псков. Фото Андрей Кокшаров. Ещё одной причиной, по которой фестиваль имени Мусоргского и Римского-Корсакова проводится в апреле, было названо день рождение Чайковского. То есть фестиваль имени Мусоргского и Римского-Корсакова проводится в апреле, потому что в мае (7 мая) Чайковскому исполняется 178 лет. Чайковскому посвятят первый из трёх запланированных концертов. 20 апреля Симфонический оркестр Псковской филармонии (снова под управлением Николая Хондзинского) исполнит Симфонию № 4 Чайковского и Сюиту из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева. 21 апреля там же в БКЗ, состоится концерт Оркестра Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева. Из большого наследия двух знаменитых русских композиторов выбрали две сюиты: «Шахеразада» Римского-Корсакова и «Картинки с выставки» Мусоргского. А закроется фестиваль в день рождения Ульянова (Ленина) выступлением латвийской группы Dagamba, смешивающей рок, этно и классику. Кроме того, «при условии солнечной погоды» на пешеходной части улицы Пушкина предполагается провести два уличных концерта «Музыка для всех», где все желающие могут сыграть на фортепиано. Впрочем, в прошлом году с уличными концертами ничего не получилось — погода была не музыкальная. Николай Хондзинский уже дирижировал псковским оркестром. По этой причине я задал ему вопрос об уровне наших музыкантов. Дирижёр дипломатично ответил, что «полон оптимизма» и старается «максимально укрепить слабые стороны или их нейтрализовать». Оптимизм этот небезоснователен — учитывая выступления оркестра в 2018 году. Самый большой в Псковской области зал, как правило, на выступлениях псковского оркестра заполняется почти полностью. Публика — благодарная. Неискушённой её тоже назвать трудно. Всё-таки ежегодные фестивали Crescendo с участием музыкантов мирового уровня сказываются. Концерты могут быть более или менее удачные, но общий уровень старательно поддерживается. «Обманутое доверие и месть»Теперь, что касается мартовских дней рождений… В одних книгах действительно пишут, что Антонио Лучио Вивальди родился 4 марта 1678 года. Но в других источниках сказано: «Точный день рождения Вивальди неизвестен. Точная дата смерти Вивальди неизвестна». И это ещё хорошо. Многие годы неизвестной была и музыка Вивальди, да и его современника Иоганна Себастьяна Баха тоже. С музыкой барокко происходило примерно то же самое, что со многими с архитектурными сооружениями той поры. Барокко ведь дословно переводится как «жемчужина с пороком». Когда произошла смена стилей, старые сооружения принялись перестраивать — приспосабливать к новым вкусам. Считалось, что стиль этот не слишком рациональный, манерный. Пышные формы, рассчитанные на эффектность. От старого груза избавлялись, как от надоевших пышных париков. Аяко Танабе. 30 марта 2018 года. Псков. Фото Андрей Кокшаров. Бах и Вивальди творили в эпоху позднего барокко — в первой половине XVIII века. Это было время, когда в моде были пудреные парики, мушки, белила и румяна. Позднее Александр Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» рассказывал, что немолодая новгородская купчиха Аксинья Дементьева на год покупала три пуда белил (около 50 кг) и тридцать фунтов (12,9 кг) румян листовых («в шестьдесят лет бела как снег и красна как маков цвет, губки всегда сжимает кольцом…») В России в то время работало пять румянных заводов и четыре крахмальных и пудренных. А потом парики вышли из моды. А заодно и румяны. Кстати, по поводу париков. Говорят, что композитор Иоганн Христиан Бах — он же «Лондонский Бах» (одиннадцатый сын Иоганна Себастьяна) пренебрежительно называл своего отца «старый парик». «Задолго до исхода XVIII века Иоганна Себастьяна Баха забыли настолько основательно, что стали путать с другими членами рода и семьи», — писал Юрий Нагибин. До повторного «открытия» Баха в ХIХ веке его музыку, конечно, тоже пробовали исполнять — например, ещё один его сын Филипп Эммануэль. Но церковное руководство это не приветствовало. Но не потому, что это было погрызенное молью барокко, а потому что похоже на ересь, которой в храмах не место (а в концертных залах подобную музыку в то время не исполняли). В итоге даже там, где Бах жил и преподавал — в лейпцигской школе Святого Фомы (Томасшуле) — вместо того, чтобы с благодарностью исполнять баховские кантаты, предпочитали приспосабливать для богослужений отрывки из опер Иоганна Адольфа Хассе. Музыка Хассе была понятнее. В ней не было такой страсти (хотя и Хассе заслуживает внимания — не только его барочные итальянские оперы, но и кантаты с континуо, и церковная музыка). Таким образом, люди быстро забыли не только музыку Баха, но и место, где он был похоронен. Позднее, спохватились, могилу нашли. Да и музыка вернулась. Точнее, не вернулась, а явилась в полной мере. С могилой умершего в бедности Вивальди поступили ещё хуже. Кладбище снесли и проложили дорогу. …Если есть в наше время что-то хорошее, так это возможность быстро найти почти любую музыку, включая барочную, в хорошем исполнении. Есть возможность выбора. Наше время — самое подходящее для того, чтобы окончательно избавиться от стереотипов. Сегодня имеется возможность, невзирая на моду и, отбросив предрассудки, слушать музыку Хассе, братьев Марчелло, Баха, Генделя, Галуппи, Вивальди, Легренци… Знаменитых, полузабытых, забытых… Многих. Хочешь, слушай Сальери, хочешь, Моцарта. У Вивальди был свой «Сальери». Его звали Бенедетто Марчелло. Успех в то время зависел не только от таланта и желания прославиться, но и от происхождения. Антонио Вивальди происхождением не блистал, и аристократ Бенедетто Марчелло (композитор, писатель государственный деятель) в анонимном сатирическом трактате «Модный театр» композитора Вивальди высмеял. Антонио Вивальди фигурировал в книге как Альдивива. Это была анаграмма фамилии «Вивальди». Вивальди в то время как оперный композитор уже становился известным, сочинял по одной-две оперы в год, но под сомнение не ставилась только его репутация скрипача-виртуоза. К операм же имелись серьёзные претензии. Многие из этих опер носили причудливые названия: «Добродетель, торжествующая над любовью и ненавистью», «Правда в испытании», «Обманутое доверие и месть», «Доверчивая нимфа»… Часть образованной аристократии относилась к ним свысока — как сегодня относятся к мыльным операм — особенно учитывая нравы итальянских оперных театров первой половины XVIII века (сегодня бы это назвали торжеством гламура). Вот Бенедетти Марчелло и посмеялся над ремесленническими штампами современной ему оперы. Хотя певцам от Марчелло досталось намного больше. «Когда композитор идёт по улице рядом с певцом, — писал он в трактате „Модный театр“, — в особенности с кастратом, он должен держаться слева, на шаг назад, со шляпой в руке, имея в виду, что самый посредственный из певцов — в операх, по крайней мере, — генерал, предводитель и тому подобное». Вивальди «генералом» не был. «Сочинения в музыкальном отношении были пустыми…»Во второй половине XVIII века музыка, которую сочиняли когда-то Бах и Вивальди, стала не очень уместной. Революционная эпоха. Явление Моцарта, Бетховена, Гайдна… Менялись не только вкусы, но и весь уклад жизни. Менялась акустика эпохи и её инструменты. В результате через полтора столетия — в 1902 году — в оксфордской «Истории музыки» о Вивальди сказано: «Сочинения которого, хотя и более одухотворенные и блестящие, не оставили ни малейшего следа, так как в музыкальном отношении были пустыми и лишёнными серьёзной экспрессии и конструктивной ценности». В то время, когда были написаны эти строки, ещё не нашлись в архивах 300 концертов Вивальди, 18 его опер и многое другое. Но осенью 1926 года туринский музыковед Альберто Джентили на распродаже нотных рукописей монастырского колледжа Сан-Карло обнаружил 14 томов абсолютно неизвестных сочинений Вивальди. И это было только начало поисков неизвестных рукописей. Аяко Танабе, Николай Хондзинский и Эмиль Мирославский. 30 марта 2018 года. Псков. Фото Андрей Кокшаров. Итак, в начале ХХ века даже специалисты называли музыку Вивальди пустой. Но к концу века это была уже популярная классика. Помню, в фирме, в которой я начинал работу в 90-е годы, все вечеринки (дни рождения, празднование Нового года и т.д.) проходили исключительно под музыку Вивальди. Гендиректор считал, что «Времена года» — лучшая музыка для застолий. Это был такой благородный фон, настраивающий на соответствующий стиль общения. Музыку Вивальди принялись исполнять не только классические, но и рок-музыканты. Та же группа Dagamba может с удовольствием сыгратьVivaldi Rocks — «Времена года» в рок-обработке. С музыкой Баха случилось то же самое. Да, бывали времена, когда музыка Иоганна Себастьяна Баха считалась тяжеловесной и неповоротливой. Сегодня в это трудно поверить — особенно после прослушивания таких произведений как Концерт для гобоя, струнных и континуо. Это воздушная музыка, словно бы рождённая в полёте. Летит и до сих пор не приземлится. 30 марта в филармонии это было продемонстрировано. А ведь впереди была ещё одна не менее воздушная баховская вещь — Концерт для скрипки, гобоя и конинуо. Мало того, что это абсолютная классика, которую в книгах типа «Классическая музыка для „чайников“» рекомендуют к прослушиванию в первую очередь. Так это ещё и высокий исполнительский уровень. Партию гобоя исполнял солист Московской филармонии и Мариинского театра Эмиль Мирославский. Некоторые псковские зрители, хорошо воспринимавшие «Времена года» Вивальди, отзывались об этом Концерте Баха как о «слегка скучноватом». Но на мой взгляд, его исполнение было в этот вечер лучшим, хотя нет смысла сравнивать. Это не конкурс. В качестве дополнения, разбавившего торжественную атмосферу барокко, Николай Хондзинский и оркестр предложили Дивертисмент ре-мажор Моцарта, отделивший одно произведение Баха от другого. Во время исполнения Концерта для скрипки, гобоя и конинуо к Эмилю Мирославскому присоединилась знакомая по псковскому февральскому концерту японская скрипачка Аяко Танабе. В Пскове уже появились её поклонники. После антракта прозвучали долгожданные «Времена года» Вивальди. Вспомнили и о сопровождающих музыку сонетах («Весна грядёт! // И радостною песней // Полна природа. Солнце и тепло…»). «Весна» Вивальди, с которой «Времена года» начинаются, всё расставила на свои места. Весна в Пскове, она же, как выразился бы Вивальди — La Primavera, наконец-то наступила. А для закрепления весеннего успеха осталось провести Фестиваль русской музыки и посмотреть, чем отличается уличная «Музыка для всех» от музыки для 900 посетителей псковской филармонии.