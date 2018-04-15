Главные хиты Аллы Пугачевой 

1/5 "Арлекино". Эта песня впервые прозвучалав 1975 году на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии и принесла начинающей певице Алле Пугачевой всенародную славу, а также Гран-при фестиваля. Пластинка с записью этой песни разошлась многомиллионным тиражом. Фото: @alla_orfey

2/5 "Волшебник-недоучка". Эту песню написали в 1978 году Александр Зацепин и Леонид Дербенев для фильма-сказки «Отважный Ширак», а исполнила ее Алла Пугачева. Фото: @alla_orfey

3/5 "Маэстро". Многолетнее сотрудничество с Раймондом Паулсом началось для Аллы Пугачевой именно с этой песни, которая в 1981 году была признана "Песней года". Фото: @alla_orfey

4/5 "Айсберг". Мелодию на стихи Лидии Козловой сочинил Игорь Николаев, клавишник группы "Рецитал". Алла Пугачева сделала ее хитом. Фото: @alla_orfey