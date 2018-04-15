Главные хиты Аллы Пугачевой 

В день рождения главной певицы страны вспоминаем ее важные хиты.
1/5 "Арлекино". Эта песня впервые прозвучалав 1975 году на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии и принесла начинающей певице Алле Пугачевой всенародную славу, а также Гран-при фестиваля. Пластинка с записью этой песни разошлась многомиллионным тиражом.
Фото:
@alla_orfey
2/5 "Волшебник-недоучка". Эту песню написали в 1978 году Александр Зацепин и Леонид Дербенев для фильма-сказки «Отважный Ширак», а исполнила ее Алла Пугачева.
Фото:
@alla_orfey
3/5 "Маэстро". Многолетнее сотрудничество с Раймондом Паулсом началось для Аллы Пугачевой именно с этой песни, которая в 1981 году была признана "Песней года".
Фото:
@alla_orfey
4/5 "Айсберг". Мелодию на стихи Лидии Козловой сочинил Игорь Николаев, клавишник группы "Рецитал". Алла Пугачева сделала ее хитом.
Фото:
@alla_orfey
5/5 "Миллион алых роз". Стихи на музыку Раймонда Паулса написал Андрей Вознесенкий, он рассказал о любви ггрузинского художника Нико Пиросмани к французской актрисе Маргарите де Севр. Алла Пугачева без энтузиазма отнеслась к этой песне и ошиблась. Песня любима до сих пор.
Фото:
@alla_orfey
Сегодня свой день рождения отмечает Алла Пугачева. Любимой певице исполняется 69 лет. Ее песни мгновенно становились хитами, а самые важные из них — в нашей галерее.