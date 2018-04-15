Ещё
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского» 

BFM.RU 34 минуты назад
Кирилл Серебренников получил «Золотую Маску» как лучший оперный режиссер за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Награду за режиссера, который находится под домашним арестом, получал продюсер спектакля Павел Каплевич, передает «Интерфакс».
«Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует. Кирилл, мы с тобой», — сказал Каплевич. Церемония награждения проходит на Новой сцене Большого театра.
Лучшим спектаклем в категории «Оперетта/мюзикл» стал «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-Стрит» Алексея Франдетти Театра на Таганке. За эту же постановку отметили режиссера и исполнителя главной мужской роли Петра Маркина.
Теодор Курентзис стал лучшим в номинации «Лучшая работа дирижера в балете» (постановка «Золушка» пермского театра оперы и балета имени Чайковского). Лучшим оперным спектаклем России жюри признало «Билли Бадд» Большого театра. За лучшую работу дирижера отмечен Оливер фон Дохнаньи («Пассажирка» Театра оперы и балета Екатеринбурга). За лучшую женскую роль награду получила Надежда Бабинцева (Лиза в «Пассажирке» Театра оперы и балета Екатеринбурга. За лучшую мужскую роль отмечен Евгений Ставицкий, исполнивший Мефистофеля в постановке «Фауст» Театра «Новая опера» имени Евгения Колобова.
BFM.RU: последние новости
Фильм Серебренникова включен в основную программу Каннского кинофестиваля Новый клип «Ленинграда»: «Стратегия не в том, чтобы каждый был, как «Лабутены» Жириновский предложил «упечь» Удальцова в тюрьму
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные хиты Аллы Пугачевой3
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой35
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий6
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение