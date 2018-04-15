Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за постановку «Чаадского» 

Кирилл Серебренников получил «Золотую Маску» как лучший оперный режиссер за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Награду за режиссера, который находится под домашним арестом, получал продюсер спектакля Павел Каплевич, передает «Интерфакс».
«Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует. Кирилл, мы с тобой», — сказал Каплевич. Церемония награждения проходит на Новой сцене Большого театра.
Лучшим спектаклем в категории «Оперетта/мюзикл» стал «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-Стрит» Алексея Франдетти Театра на Таганке. За эту же постановку отметили режиссера и исполнителя главной мужской роли Петра Маркина.
Теодор Курентзис стал лучшим в номинации «Лучшая работа дирижера в балете» (постановка «Золушка» пермского театра оперы и балета имени Чайковского). Лучшим оперным спектаклем России жюри признало «Билли Бадд» Большого театра. За лучшую работу дирижера отмечен Оливер фон Дохнаньи («Пассажирка» Театра оперы и балета Екатеринбурга). За лучшую женскую роль награду получила Надежда Бабинцева (Лиза в «Пассажирке» Театра оперы и балета Екатеринбурга. За лучшую мужскую роль отмечен Евгений Ставицкий, исполнивший Мефистофеля в постановке «Фауст» Театра «Новая опера» имени Евгения Колобова.