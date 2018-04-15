Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать

Певица репетирует новую песню и делится результатами.

Полина Гагарина опубликовала запись с "живой" репетиции новой песни.

Но фанаты не разделили энтузиазма Полины и раскритиковали ее за слишком громкое пение.

"Глядя на нашу эстраду, понимаешь, что каждый стремится наораться. Зачем?"

"Да, крика многовато"

"Кричать в меру надо, тяжело для восприятия. Обезоружена, кукушка, миллион голосов — все на надрыве, честное слово!"

"Полина умеет и петь, и орать так, что у публики бегут мурашки! Вопрос в том: останутся ли песни без крика или теперь всё будет кричаться, ведь главное — вызвать у какой-это части аудитории мурашки, как признак качественного исполнения?"

Но не все были так непримииримы:

"Как же чувственно спето, с такой техникой, было бы круто услышать лайв версию, "верхушки", ещё раз технично спеты, что после этой записи я обычную аудиозапись не включаю, это круто!"