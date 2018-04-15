Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать 

Певица репетирует новую песню и делится результатами.
Полина Гагарина опубликовала запись с "живой" репетиции новой песни.
После песен Константина Меладзе, с которым сложно конкурировать, я мечтала найти автора, который сумеет почувствовать меня по— новому, раскрыть голос и душу! Мне кажется мой запрос в космос был услышан! Уже 3— я наша работа с Геной Дудиным @genadudin ❤️, который является автором музыки и слов, попадает к вам точно в сердце и на первые строчки хит парадов! Для артиста это бесценная награда!Я благодарю случай, Темни за наше знакомство с Геной и всю команду, которая делает колоссальную работу для того, чтобы я и мои любимые поклонники были счастливы! Браво, Гена❤️ Спасибо, команда❤️ Только вперёд! 🚀 p. s. Это наша первая живая репетиция!#полинагагарина #гагаринапоехали #вышеголовы
Но фанаты не разделили энтузиазма Полины и раскритиковали ее за слишком громкое пение.
"Глядя на нашу эстраду, понимаешь, что каждый стремится наораться. Зачем?"
"Да, крика многовато"
"Кричать в меру надо, тяжело для восприятия. Обезоружена, кукушка, миллион голосов — все на надрыве, честное слово!"
"Полина умеет и петь, и орать так, что у публики бегут мурашки! Вопрос в том: останутся ли песни без крика или теперь всё будет кричаться, ведь главное — вызвать у какой-это части аудитории мурашки, как признак качественного исполнения?"
Но не все были так непримииримы:
"Как же чувственно спето, с такой техникой, было бы круто услышать лайв версию, "верхушки", ещё раз технично спеты, что после этой записи я обычную аудиозапись не включаю, это круто!"