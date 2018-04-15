Ещё
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать 

Рамблер 1 час назад
Фото: @gagara1987
Певица репетирует новую песню и делится результатами.
Полина Гагарина опубликовала запись с "живой" репетиции новой песни.

После песен Константина Меладзе, с которым сложно конкурировать, я мечтала найти автора, который сумеет почувствовать меня по— новому, раскрыть голос и душу! Мне кажется мой запрос в космос был услышан! Уже 3— я наша работа с Геной Дудиным @genadudin ❤️, который является автором музыки и слов, попадает к вам точно в сердце и на первые строчки хит парадов! Для артиста это бесценная награда!Я благодарю случай, Темни за наше знакомство с Геной и всю команду, которая делает колоссальную работу для того, чтобы я и мои любимые поклонники были счастливы! Браво, Гена❤️ Спасибо, команда❤️ Только вперёд! 🚀 p. s. Это наша первая живая репетиция!#полинагагарина #гагаринапоехали #вышеголовы

Публикация от  Polina Gagarina (@gagara1987)

Но фанаты не разделили энтузиазма Полины и раскритиковали ее за слишком громкое пение.
"Глядя на нашу эстраду, понимаешь, что каждый стремится наораться. Зачем?"
"Да, крика многовато"
"Кричать в меру надо, тяжело для восприятия. Обезоружена, кукушка, миллион голосов — все на надрыве, честное слово!"
"Полина умеет и петь, и орать так, что у публики бегут мурашки! Вопрос в том: останутся ли песни без крика или теперь всё будет кричаться, ведь главное — вызвать у какой-это части аудитории мурашки, как признак качественного исполнения?"
Но не все были так непримииримы:
"Как же чувственно спето, с такой техникой, было бы круто услышать лайв версию, "верхушки", ещё раз технично спеты, что после этой записи я обычную аудиозапись не включаю, это круто!"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Главные хиты Аллы Пугачевой6
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий6
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой35
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение