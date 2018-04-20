Концерт Московского ансамбля духовной музыки «Благовест» «Пасхальные песнопения православной церкви» 

Николай Гоголь постепенно раскрывает нам смысл всех таинств и обрядов, сопровождающих человека в его жизненном пути. Сама речь Гоголя наполнена звуками духовной музыки, будто бы эхом ангельского пения. Николай Гоголь всегда был уверен, что пока совершается таинство Литургии, жизнь на земле будет длиться. Художественный руководитель и главный дирижер Московского ансамбля духовной музыки «Благовест» — заслуженная артистка России, академик международной академии творчества Галина Кольцова. Дом-музей Гоголя на Никитском бульваре, хранящий память о последних годах жизни писателя, — единственный сохранившийся дом в Москве, где Николай Васильевич Гоголь жил с 1848 г. Хозяева дома — супруги Толстые — предоставили писателю три уютные комнаты на первом этаже с отдельным входом из сеней: прихожую, гостиную и кабинет, совмещенный со спальней, окнами на бульвар и во двор. Это было первое столь просторное пристанище Гоголя. Здесь он впервые прочитал друзьям своего «Ревизора», здесь же за неделю до смерти сжёг рукопись второго тома «Мёртвых душ», и именно отсюда утром 21 февраля 1852 года москвичи на руках отнесли гроб с его телом на кладбище Даниловского монастыря.