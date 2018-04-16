В Новокуйбышевске прошел большой Пасхальный концерт «Пасха радость нам несет»

В программе прозвучала православная духовная музыка в исполнении хоровой капеллы «Аура» и сводного хора музыкальной школы искусств. Принял участие в концерте также городской педагогический инструментальный ансамбль и вокальный просветительский ансамбль «Единение», в исполнении коллективов прозвучали русские народные произведения и музыка русских, советских композиторов.

Токарев Артем. Участниками Пасхального концерта стали: ансамбль народной песни «Соловейко», ансамбль песни и танца «Россияне», ансамбль бального танца «Версия», ансамбль эстрадного танца «Импульс», солисты — Арефьева Мария

Большим Пасхальным концертом завершился цикл «Пасхальная седмица», в рамках которого на протяжении недели в городе проходили праздничные концерты.