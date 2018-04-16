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Очень важная статистика: Тейлор Свифт начала петь про алкоголь в 3 раза чаще, чем на первых альбомах
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Очень важная статистика: Тейлор Свифт начала петь про алкоголь в 3 раза чаще, чем на первых альбомах 

Попкорн News 50 минут назад
Фото: Попкорн News
Похоже, сталкеры Тейлор Свифт все больше и больше расстраивают девушку, ведь, как установил один из пользователей портала Reddit, Тейлор стала петь про употребление алкоголя в три раза чаще, чем делала это в своих первых альбомах.
Пользователь Reddit по имени Джо Хувде провел интересное (и совершенно бесполезное) исследование, согласно результатам которого в первых пяти альбомах Тейлор Свифт спиртные напитки упоминаются крайне редко — лишь два раза в альбомах «Speak Now» (2010) и «1989» (2014).
Он отмечает, что в релизах «Taylor Swift» (2006), «Fearless» (2008) и «Red» (2012) вообще отсутствуют какие-либо упоминания про алкогольные напитки. Зато в пластинке 2017 года «Reputation» Тейлор разошлась не на шутку — целых 13 упоминаний спиртных напитков.
Но и на этом Джо не успокоился, он составил еще один график, где отметил слова, связанные с алкоголем, такие как бар или напиток. Редакторы портала Memepedia обратили внимание на исследование поклонника Тейлор, но отметили, что он был невнимателен и пропустил пару упоминаний в песнях Свифт. попкорнnews
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