Очень важная статистика: Тейлор Свифт начала петь про алкоголь в 3 раза чаще, чем на первых альбомах

Похоже, сталкеры Тейлор Свифт все больше и больше расстраивают девушку, ведь, как установил один из пользователей портала Reddit, Тейлор стала петь про употребление алкоголя в три раза чаще, чем делала это в своих первых альбомах.

Пользователь Reddit по имени Джо Хувде провел интересное (и совершенно бесполезное) исследование, согласно результатам которого в первых пяти альбомах Тейлор Свифт спиртные напитки упоминаются крайне редко — лишь два раза в альбомах «Speak Now» (2010) и «1989» (2014).

Он отмечает, что в релизах «Taylor Swift» (2006), «Fearless» (2008) и «Red» (2012) вообще отсутствуют какие-либо упоминания про алкогольные напитки. Зато в пластинке 2017 года «Reputation» Тейлор разошлась не на шутку — целых 13 упоминаний спиртных напитков.

Но и на этом Джо не успокоился, он составил еще один график, где отметил слова, связанные с алкоголем, такие как бар или напиток. Редакторы портала Memepedia обратили внимание на исследование поклонника Тейлор, но отметили, что он был невнимателен и пропустил пару упоминаний в песнях Свифт. попкорнnews