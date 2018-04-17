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Библиотека приглашает на Библионочь
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Библиотека приглашает на Библионочь 

Управа района Теплый Стан 17 апреля 2018
Фото: Управа района Теплый Стан
21 апреля в 16.00 в Теплом Стане начнется «Библионочь». Фестиваль чтения пройдет в библиотеке № 169 «Проспект».
Всех гостей ждет «Странная история».
Откроет вечер мастер-класс по созданию вееров. Затем — «Песнь души, весёлый гимн творенья…» Далее литературно-музыкальная гостиная откроет двери любителям романса, классической музыки, поэзии. И на десерт Московский музыкальный театр «Амадей» под руководством Олега Митрофанова представит спектакль по произведениям И. С. Тургенева «Призраки» (по повести и стихотворениям в прозе, музыке французских импрессионистов).
Эту ночь вы никогда не забудете!
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