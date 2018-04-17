Библиотека приглашает на Библионочь

21 апреля в 16.00 в Теплом Стане начнется «Библионочь». Фестиваль чтения пройдет в библиотеке № 169 «Проспект».

Всех гостей ждет «Странная история».

Откроет вечер мастер-класс по созданию вееров. Затем — «Песнь души, весёлый гимн творенья…» Далее литературно-музыкальная гостиная откроет двери любителям романса, классической музыки, поэзии. И на десерт Московский музыкальный театр «Амадей» под руководством Олега Митрофанова представит спектакль по произведениям И. С. Тургенева «Призраки» (по повести и стихотворениям в прозе, музыке французских импрессионистов).

Эту ночь вы никогда не забудете!