Остались в хороших отношениях: Джиджи Хадид лайкнула Зейна в Instagram

Зейн (25) и Джиджи (22) расстались около месяца назад, но, похоже, сохранили хорошие отношения.

На днях модель лайкнула новое видео своего бывшего на песню Let Me. Вот уж не знаем, что ей больше понравилось: то, что песня посвящена ей, что девушка в видео очень похожа на нее или слова Малика об их отношениях?

https://www.youtube.com/watch?v=J-dv_DcDD_A Напомним, недавно Зейн во время радиопрограммы Райана Сикреста заявил, что хотел любить Джиджи всю жизнь. «Я был влюблен, и я думаю, что это было довольно очевидно, и, да, я хотел бы сохранить это до конца своей жизни, как и многие. Но все меняется, мы движемся вперед, времена меняются, но это то, о чем я думал, когда писал песню. В этом весь смысл жизни, верно? Мы получаем определенный опыт, поэтому у нас есть воспоминания, истории и вещи, которые нужно записать и обдумать. Вы вкладываете свой опыт во что-то. Об этом нужно помнить всегда», — признался певец.

Может, еще не все потеряно?

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