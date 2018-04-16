Пермский театр оперы и балета получил пять наград премии «Золотая маска»

ПЕРМЬ, 16 апр — РИА Новости . Две премьерных постановки Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского получили пять наград национальной театральной премии «Золотая маска», сообщает пресс-служба театра.

В воскресенье были объявлены лауреаты российской театральной премии «Золотая маска». Церемония вручения наград состоялась на Новой сцене Большого театра.

"Пермский театр оперы и балета в этом году получил пять наград", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, премию в номинации «Лучший дирижер в балете» получил художественный руководитель театра Теодор Курентзис за работу в спектакле «Золушка». Эту награду он посвятил отцу, который его «научил, что значит слушать музыку». За постановку балета «Золушка» лауреатом «Золотой маски» стал также главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко . Спектакль принес еще одну награду — работа Татьяны Ногиновой была признана лучшей работой художника по костюмам в музыкальном театре.

Еще одна премьера пермского театра — опера «Cantos» Алексея Сюмака была удостоена специального приза музыкального жюри «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля». Жюри отметило всю команду авторов и исполнителей: композитора Алексея Сюмака, режиссера Семена Александровского , художника Ксению Перетрухину , художника по костюмам Лешу Лобанова, солистку Ксению Гамарис, хор «musicAeterna» и его художественного руководителя и дирижера спектакля Теодора Курентзиса. «Золотую маску» также получил Алексей Сюмак за лучшую работу композитора в музыкальном театре.

"За 19 лет существования фестиваля Пермский театр оперы и балета попадал в номинации 140 раз, из них 27 раз получал награды. Художественный руководитель театра Теодор Курентзис является восьмикратным обладателем премии. По итогам сезона 2016-2017 Пермский театр оперы и балета был упомянут в списке номинантов 15 раз", — добавили в театре.