Пелагея споёт с участниками шоу «Голос 6» на челябинской сцене 

Пелагея вместе с участниками своей команды из шоу «Голос 6» выступят на сцене челябинского Театра Оперы и Балета им. Глинки. Уникальный концерт состоится 28 мая.
Пелагея — знаменитая российская фолк-певица, представительница русского этно-рока, известная уникальным глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен.
В мае она привезёт в Челябинск эксклюзивную программу, в которой выступят участники команды Пелагеи из шоу «Голос 6» — Антон Лаврентьев, Алексей Сафиулин, Алла Меунаргия.
Напомним, в 2012 году поклонники певицы впервые увидели Пелагею в роли наставника в шоу «Голос». Поля, как называли певицу коллеги по шоу Дима Билан, Александр Градский и Леонид Агутин, обрела любовь миллионов телезрителей, став одной из лучших и эмоциональных наставниц проекта.