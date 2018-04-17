Пелагея споёт с участниками шоу «Голос 6» на челябинской сцене

Пелагея вместе с участниками своей команды из шоу «Голос 6» выступят на сцене челябинского Театра Оперы и Балета им. Глинки. Уникальный концерт состоится 28 мая.

Пелагея — знаменитая российская фолк-певица, представительница русского этно-рока, известная уникальным глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен.

В мае она привезёт в Челябинск эксклюзивную программу, в которой выступят участники команды Пелагеи из шоу «Голос 6» — Антон Лаврентьев , Алексей Сафиулин, Алла Меунаргия.