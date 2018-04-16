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В Челябинск приедет Пелагея
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В Челябинск приедет Пелагея 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Принцесса Русского этно-рока выступит на сцене Театра Оперы и Балета вместе со своей командой из шоу «Голос 6». Это значит, что в новой эксклюзивной программе Пелагая будет петь вместе с Антоном Лаврентьевым, Алексеем Сафиулиным, Аллой Меунаргия и другими финалистами проекта.
Пелагея знаменита своим уникально глубоким голосом. В её репертуар входят романсы, народные и авторские песни. В 2012 году она впервые стала наставников в шоу «Голос», где стала одной из самых эмоциональных наставниц проекта.
— Пелагея со своей группой приготовила настоящий десерт для музыкальных гурманов. Лучшая лирика, которую молодые музыканты назвали общим словом «романсы», великолепные новые, очень древние, при этом аутентичные русские песни. В очередной раз эта группа не только даст насладиться прекрасной музыкой, но и заставит задуматься над очень важными вопросами русского бытия, — пишут организаторы концерта.
Концерт пройдет 28 мая в 19:00 в Театре Оперы и Балета. Билеты уже в кассах города.
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