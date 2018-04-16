Что стало с популярными группами и певцами 90-х

В 1990-х и начале «нулевых» эти певцы и музыкальные коллективы были очень популярны.

В 1990-х и начале «нулевых» эти певцы и музыкальные коллективы были очень популярны. «Зима-холода», «Солнышко в руках», «Тополиный пух» и другие песни занимали первые строчки хит-парадов. Anews предлагает вспомнить кумиров прошлого и узнать, как сложилась их дальнейшая судьба.

«Иванушки International»

Поп-группа Иванушки International по-прежнему продолжает свою концертную деятельность. Солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов женат, у него двое детей. Недавно у певца умерла сестра, что стало для него тяжелым ударом. Сейчас СМИ судачат, что исполнитель пытается справиться с алкогольной зависимостью.

«Темненький» из Иванушек, Кирилл Андреев женат и воспитывает сына. С 2003 года выступает не только в составе группы, но и занимается сольной карьерой. Артист не курит и совсем не употребляет алкоголь, занимается спортом.

В группе новый солист Кирилл Туриченко . Он пришел в коллектив вместо Олега Яковлева , который решил заняться сольной карьерой в 2012 году. Летом 2017 года Олег Яковлев умер от воспаления легких.

Децл

Кирилл Толмацкий , более известный как рэпер Децл, последний альбом Favela Funk EP выпустил в 2016 году. До этого были записаны диски в 2014, 2010, 2008 и 2004, но они не имели успеха у поклонников.

После конфликта с отцом в начале «нулевых» и ухода Децла из родительской звукозаписывающей компании его слава угасла.

Недавно про Децла вновь заговорили. Однако не в музыкальном контексте. Исполнитель подал в суд на рэпера Басту из-за оскорблений в соцсетях. Летом 2017 года суд обязал Басту выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей.

«ТаТу»

Лена Катина живет в США и занимается творчеством, рассчитанным на американскую публику. Летом 2013 года Лена Катина вышла замуж. Спустя еще два года родила сына.

Вторая экс-солистка группы «ТаТу» Юлия Волкова увлеклась пластическими операциями и увеличила губы и грудь. У Юли двое детей. Она живет в России. В мае 2017 года на фестивале «Маёвка Live» Юля представила свою новую песню «Просто забыть».

Андрей Губин

«Мальчик-бродяга» Андрей Губин редко появляется на публике и практически не дает интервью. Еще в 2004 году у артиста диагностировали болезнь нервной системы, причиной которой стали постоянные переутомления и стресс.

По словам Губина, его ситуация со здоровьем нестандартная. «У меня „плывет“ вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы… Я не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально», — рассказал артист в эфире передачи «Ой, мамочки!» телеканала «Мир» . Он также добавил, что порой пугается своего отражения в зеркале. «Думаю: „Господи, какой страшный!“ Да и лицо полного идиота. Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска», — рассказал певец.

В свои 43 года певец по-прежнему одинок.

«Может, это жестоко звучит, но я не жалею, что не женился до сих пор. То есть у меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться. У меня болит лицо, мне не до детей… Забота о детях — это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается. Но я к этому привык», — говорит артист.

Группа «Демо»: Саша Зверева

Экс-солистка группы «Демо» Александра Зверева в 2015 году выпустила сольный альбом. Сейчас она мама троих детей, которая счастливо живет в Лос-Анджелесе. Александра ведет авторский курс по материнству, а также пишет блог и создает одежду.

«Отпетые мошенники»

Сейчас из трио группа «Отпетые мошенники» превратилась в дуэт. Сначала группу покинул Игорь «Гарик» Богомазов и занялся сольной карьерой.

На смену ушедшему ему пришел новый солист Андрей Репников. Однако в 2016 году он попал в серьезное ДТП, впал в кому и около года проходил реабилитацию. Теперь же, когда музыкант давно готов снова приступить к работе, его не берут обратно. Поэтому Репников работает грузчиком.

Сергей Аморалов и Вячеслав Зинуров продолжают выступать вдвоем. Коллектив часто приглашают на концерты в стиле ретро.

Plazma

Дуэт Plazma был одним из первых коллективов, который исполнял исключительно англоязычные композиции для русскоговорящей аудитории.

Сейчас Роман Черницын и Максим Постельный продолжают писать и исполнять музыку, но уже менее заметны.

В 2009 году дуэт не прошел финал отборочного тура международного конкурса «Евровидение». Группа выпускает в среднем по одной композиции в год. В декабре 2017 года Plazma выпустила четвёртый альбом Indian Summer.

«Дискотека Авария»

В конце июля 2012 года в составе группы произошли перемены. Спустя 22 года совместной работы Николай Тимофеев покинул коллектив и занялся сольным творчеством. В настоящее время экс-участник группы выступает с собственным материалом.

В начале ноября 2012 года состав группы вновь претерпел изменения. «Аварийцы» приняли в свой коллектив новую солистку — певицу Анну Хохлову

В новом составе группа продолжает записывать песни, выступать на концертах и выпускать клипы.