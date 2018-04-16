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Максим Фадеев показал обновленный состав MALFA
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Максим Фадеев показал обновленный состав MALFA 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Под руководством известного продюсера и композитора будут работать: Тим Гринберг, Soufee, Диана Видякина, Евгения Майер, Максим Анисимов (СвобоDa), Родион Толочкин, Кристина Кошелева и Руслан Кримлидис.
Все эти исполнители участвовали в шоу "Песни" на канале "ТНТ". По словам Фадеева, он уже знает, как будет работать с каждым, видит талант певцов и желание совместно создавать музыку.
Продюсер признает, что с некоторыми ребятами нужно будет поработать, но трудности его не останавливают. Максим отметил, что очень ценит в людях сильный дух и готовность к тому, что они могут получить отказ, как он когда-то в начале своей творческой деятельности.
"Я рад, что команда подобралась именно так — из абсолютно разных, как по характеру, так и по уровню подготовки личностей", — написал музыкант. Он добавил, что исполнитель может быть красив и талантлив, но не созвучен с Фадеевым, тогда команда не сработается. В новом коллективе все исполнители резонируют и ведется активная работа над музыкальным материалом.
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