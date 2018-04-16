Максим Фадеев показал обновленный состав MALFA

Под руководством известного продюсера и композитора будут работать: Тим Гринберг, Soufee, Диана Видякина, Евгения Майер, Максим Анисимов (СвобоDa), Родион Толочкин, Кристина Кошелева и Руслан Кримлидис.

Все эти исполнители участвовали в шоу "Песни" на канале "ТНТ". По словам Фадеева, он уже знает, как будет работать с каждым, видит талант певцов и желание совместно создавать музыку.

Продюсер признает, что с некоторыми ребятами нужно будет поработать, но трудности его не останавливают. Максим отметил, что очень ценит в людях сильный дух и готовность к тому, что они могут получить отказ, как он когда-то в начале своей творческой деятельности.