Студент из Краснодара попал в команду Макса Фадеева в шоу «Песни» на ТНТ

Руслан Кримлидис прошел все этапы отбора и стал участником программы. Он попал в команду продюсера Максима Фадеева

«Мне очень нравится, что ты делаешь. Я считаю, что это достойно и интересно. Я голосую за тебя», — сказал продюсер в финальном отборе.

Тимати и Максим Фадеев из сотни участников выбрали себе команды певцов. Теперь им предстоит в течение семи недель жить под телекамерами. У участников не будет телефонов и доступа к Интернету. Победитель получит 5 млн рублей и контракт с музыкальным лейблом.

Руслан Кримлидис учится на третьем курсе кафедры эстрадно-джазового пения. Он неоднократно становился победителем и призером многих всероссийских и международных конкурсов, сообщает пресс-служба КГИК.