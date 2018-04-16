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Студент из Краснодара попал в команду Макса Фадеева в шоу «Песни» на ТНТ
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Студент из Краснодара попал в команду Макса Фадеева в шоу «Песни» на ТНТ 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Руслан Кримлидис прошел все этапы отбора и стал участником программы. Он попал в команду продюсера Максима Фадеева.
«Мне очень нравится, что ты делаешь. Я считаю, что это достойно и интересно. Я голосую за тебя», — сказал продюсер в финальном отборе.
Тимати и Максим Фадеев из сотни участников выбрали себе команды певцов. Теперь им предстоит в течение семи недель жить под телекамерами. У участников не будет телефонов и доступа к Интернету. Победитель получит 5 млн рублей и контракт с музыкальным лейблом.
Руслан Кримлидис учится на третьем курсе кафедры эстрадно-джазового пения. Он неоднократно становился победителем и призером многих всероссийских и международных конкурсов, сообщает пресс-служба КГИК.
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