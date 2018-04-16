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Швейцарский джаз услышат нижегородцы
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Швейцарский джаз услышат нижегородцы 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Музыку, полностью свободную от джазовых клише сыграет джаз-квинтет Christoph Grab’s Raw Vision в нижегородском Арсенале 7 апреля.
Как сообщают организаторы концерта, Christoph Grab’s Raw Vision объединяет сложность полиритмов и полифонии и «архаичную простоту». Руководитель коллектива саксофонист-универсал Кристоф Граб является одним из наиболее востребованных музыкантов Швейцарии. Музыкант имеет отношение сразу к восьми действующим проектам, играющим музыку в диапазоне от жесткого авангардного джаз-рока до узнаваемых популярных мелодий и авторских произведений.
Квинтет с аккордеоном — нестандартная формация для современного европейского джаза. Критики находят в стилистике Raw Vision «глубоко естественное смешение сложных ритмов, классической техники исполнения, яростных соло и завораживающего взаимодействия».
В 2015 году альбом коллектива был включен в список лучших работ года по версии швейцарского радио SRF2. А весной 2018-го, незадолго до приезда в Россию, Raw Vision выпустит свой второй диск.
Напомним, сразу три выставки открылись в ГЦСИ Аренал в апреле.
Фото: ГЦСИ Арсенал
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