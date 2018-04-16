Швейцарский джаз услышат нижегородцы

Музыку, полностью свободную от джазовых клише сыграет джаз-квинтет Christoph Grab’s Raw Vision в нижегородском Арсенале 7 апреля.

Как сообщают организаторы концерта, Christoph Grab’s Raw Vision объединяет сложность полиритмов и полифонии и «архаичную простоту». Руководитель коллектива саксофонист-универсал Кристоф Граб является одним из наиболее востребованных музыкантов Швейцарии. Музыкант имеет отношение сразу к восьми действующим проектам, играющим музыку в диапазоне от жесткого авангардного джаз-рока до узнаваемых популярных мелодий и авторских произведений.

Квинтет с аккордеоном — нестандартная формация для современного европейского джаза. Критики находят в стилистике Raw Vision «глубоко естественное смешение сложных ритмов, классической техники исполнения, яростных соло и завораживающего взаимодействия».

В 2015 году альбом коллектива был включен в список лучших работ года по версии швейцарского радио SRF2. А весной 2018-го, незадолго до приезда в Россию, Raw Vision выпустит свой второй диск.

Напомним, сразу три выставки открылись в ГЦСИ Аренал в апреле.

Фото: ГЦСИ Арсенал