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Уфимский ансамбль «Мирас» выступит на международном фестивале в Париже
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Уфимский ансамбль «Мирас» выступит на международном фестивале в Париже 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
29 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО состоится международный фестиваль «Танцы и музыка мира». Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» стал единственным коллективом из России, который пригласили на столь значимое событие.
— В составе участников всего восемь сильнейших ансамблей из Нигерии, Чили, Аргентины, Никарагуа, Франции, Эстонии, Саудовской Аравии и России. Гостями и зрителями фестиваля станут представители делегаций стран-членов ЮНЕСКО, сотрудники посольств разных государств и парижане, — рассказали организаторы мероприятия.
Уфимский коллектив представит на сцене культуру и искусство республики. Главное условие выступления на фестивале — живой звук. «Мирас» уже начал готовить несколько программ. Танцевальная группа, хор, оркестр из родных инструментов во главе с кураистами и солисты-вокалисты также отправятся в фестивальный тур по Франции с 30 июня по 15 июля.
Выступления станут отличной подготовкой в преддверии «Фольклориады-2020».
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