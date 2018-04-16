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Марату Ибрагимову посвятили песню (ВИДЕО)
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Марату Ибрагимову посвятили песню (ВИДЕО) 

Mirmol.ru 2 часа назад
Председателю комитета по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы Марату Ибрагимову посвятили песню.
Композитором творчества является Рамиз Гаджиалиев, а текст песни написал председатель Молодёжного парламента Магомедхан Ильясов.
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