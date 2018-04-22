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Маршрут трамвая № 3 изменился в Челябинске
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Маршрут трамвая № 3 изменился в Челябинске 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
Маршрут трамвая № 3 изменили в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
С 21 апреля часть вагонов утром и вечером следует по маршруту Завод им. Колющенко — ЧМК — ЦХП. Для удобства пассажиров водители стараются использовать трафареты «до ЦХП» или маршрута № 14.
Продление маршрута связано с началом дачного сезона, на участке ЧМК — ЦХП расположено несколько садовых товариществ. Начиная с 3 мая, рейсы будут выполняться и в будние дни. Отметим, продление маршрута для «ЧелябГЭТ» является традиционным и ежегодно вызывает жалобы на увеличение интервалов движения из центра в вечернее время.
Напомним, что с 21 апреля до ТЭЦ 3 начали следовать троллейбусы маршрута № 19 с заездом в обе стороны на Первоозерный. Пока в выходные дни удлинённый маршрут обслуживают всего шесть троллейбусов с интервалом в 20-40 минут.
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