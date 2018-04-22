Маршрут трамвая № 3 изменился в Челябинске

Маршрут трамвая № 3 изменили в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

С 21 апреля часть вагонов утром и вечером следует по маршруту Завод им. Колющенко — ЧМК — ЦХП. Для удобства пассажиров водители стараются использовать трафареты «до ЦХП» или маршрута № 14.

Продление маршрута связано с началом дачного сезона, на участке ЧМК — ЦХП расположено несколько садовых товариществ. Начиная с 3 мая, рейсы будут выполняться и в будние дни. Отметим, продление маршрута для «ЧелябГЭТ» является традиционным и ежегодно вызывает жалобы на увеличение интервалов движения из центра в вечернее время.

Напомним, что с 21 апреля до ТЭЦ 3 начали следовать троллейбусы маршрута № 19 с заездом в обе стороны на Первоозерный. Пока в выходные дни удлинённый маршрут обслуживают всего шесть троллейбусов с интервалом в 20-40 минут.