Мэрия Челябинска изменила маршруты митингов и шествий в честь Первомая

Маршруты митингов и шествий в честь Дня международной солидарности и праздника весны и труда в Челябинске изменены, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городской администрации.

Внесённые коррективы больше не предусматривают перекрытие дорожного движения в центре города. Исключением станет лишь улица Тимирязева, где с 9 часов утра до полудня будет закрыто движение автомобильного транспорта на участке от Цвиллинга до Елькина. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Афиша празднования 1 мая в Челябинске:

В 9.30 у памятника «Орлёнка» и В. И. Ленину в сквере на Алом поле соберутся представители Межрегионального объединения коммунистов . С 10.30 до 11.30 на этом месте пройдёт митинг. В 10.00 на Театральной площади начнётся митинг представителей региональной Федерации профсоюзов, членов партии «Единая Россия» и организации «Молодая Гвардия». Участники проследуют в городской сад имени Пушкина. Планируется, что на митинг придёт около 16 тыс. человек. В 10.00 на площади Ярославского соберутся члены партии «Справедливая Россия» . Оттуда они проследуют по пешеходной Кировке до сцены у Главпочтамта , где в 12.00 начнётся демонстрация, а с 12.30 до 13.00 — митинг. С 10.30 представители АМЭ «Малая энергетика Урала» пройдут шествием от офисного центра «Челябинск-СИТИ» до главного входа на Кировку. В 12.00 около Челябинского молодёжного театра соберутся представители партии «ЛДПР» . В 13 часов они направятся с шествием на площадь Революции, где с 13.20 до 14.00 состоится праздничный митинг. В 13.00 на площади Ярославского соберутся уже представители партии «КПРФ». Они устроят шествие по Кировке, а в 15.00 — митинг у Главпочтамта.

«По решению организаторов отменено мероприятие «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области», — уточнили в мэрии.

Напомним, 2 мая в центре Челябинскя состоится городская эстафета и велогонка, на время которой будет перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта.