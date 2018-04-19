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Новая схема движения появится в трамваях Челябинска
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Новая схема движения появится в трамваях Челябинска 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Плакаты с заново нарисованной схемой движения появятся в челябинских трамваях, об этом сообщил «челябинский урбанист» Лев Владов.
«Мне позвонили из администрации — мэр города Евгений Тефтелев решил вопрос с финансированием распечатки новой трамвайной схемы. Нас услышали. Я уже встретился с директором Службы организации движения, и мы обо всём договорились. Сейчас делаем последние правки — и в печать!», — написал Владов в своей группе в соцсети.
По словам разработчиков, схема была готова ещё в 2015 году, однако тогда до воплощения дело так и не дошло. Сейчас схему доработали с учётом произошедших изменений, посмотреть на неё можно здесь. Создатели отмечают, что у нового изображения есть ряд отличий, которые сделают его более понятным и удобным для пассажиров. Каждый маршрут трамвая на схеме обозначен своим цветом, помимо остановок указаны знаковые объекты — парки, река, крупные улицы, обозначены особенности маршрутов. На то, чтобы изготовить схемы для 300 трамвайных вагонов, общественники попросили 20 тысяч рублей, которые согласилась выделить городская администрация.
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