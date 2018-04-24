Сезонные автобусные маршруты заработают в Челябинске с 28 апреля

Маршруты сезонных садовых автобусов начнут работу в Челябинске с 28 апреля, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Для садоводов будет организованна работа следующих автобусных маршрутов, курсирующих в черте города (перевозчик ООО «Общественный городской транспорт»):

№ 25с «Теплотехнический институт — Ферросад»№ 36с «Политехникум — Сад Металлист»№ 37с «Железнодорожный вокзал — Сад Жилищник»№ 48с «ДК Строителей — Комсомольский проспект» (через Сад Искра)№ 57с «Мамина — Станция Межозёрная»№ 58с «Чистопольская — Сад Трубопрокатчик–3»№ 67с «Областная больница — Сад Мичуринец»№ 70с ««Чистопольская — Сад Трубопрокатчик 2»№ 77с «Чичерина — Сад „Вишнёвый“№ 85с „Железнодорожный Вокзал — Сад „Кристалл“№ 93с „ЧМК — сад Авиатор 2“ (по 60 лет Октября)

Пока не решен вопрос с обслуживанием садов в районе посёлка Сухомесово, Это может быть как прежде маршрут № 82 „Чистопольская — Сад „Станкостроитель 2“ или будет организована работа маршрута № 83 „Ж/д вокзал — пос. Сухомесово“.

На сезонные городские маршруты распространяются все виды проездных, действующие сегодня и на регулярных маршрутах (социальная карта, транспортная карта школьника, транспортная карта студента). Стоимость билета за наличный расчёт составит 23 рубля, при оплате проезда по транспортной карте — от 20,7 до 23 рублей (в зависимости от суммы пополнения). Для экономии средств держатели транспортных карт могут воспользоваться услугой „Единый пересадочный билет“, и совершать неограниченное число бесплатных пересадок в течение 60 или 90 минут.

Расписание маршрутов на момент подготовки материалов находилось в разработке.

Маршрутные такси также начали с середины апреля продлевать свои маршруты до садов.

Мт № 19 от Сельмаша до сада СигналМт № 94 от Шершней до Сада Электрометаллург

Пригородные сезонные маршруты продолжит обслуживать ООО „Второй автобусный парк“. Эти маршруты будут работать с 1 мая по 15 октября:

№ 102с ДК Строителей — База отдыха Автобусник“№ 103с „Теплотехнический институт — Сад Лесная поляна“№ 105с „ДК Строителей — Сад Узункуль“№ 106с „Стадион Мечел — Сад Тимер“№ 107с „Чичерина — Сад Кировский“№ 110с „Чичерина — Сад Мысы“ (через Шершни)№ 112с Железнодорожный вокзал — Сад Глинка“№ 117с „Чичерина — Тракторосад–5“ (Малышево)№ 119с „Теплотехнический институт — Сад Теплостроевец“№ 120с „Чичерина — Сад Курчатовец“№ 121с „Областная больница — Сад Заречный“№ 128с „Чичерина — Сад Кировский–2“№ 131с „Областная больница — Сад Курчатовец“№ 170с „Комсомольский проспект — Сад Электровозник“№ 198с „Чистопольская — Сад Любитель“

С 1 мая по 15 октября скидка 50% будет предоставляться в пригородных сезонных автобусах, курсирующих к садам, но только тем пенсионерам (получателем пенсий), которые ведут садоводство, огородничество и дачное хозяйство. Проще говоря, являются членами или участниками различных садовых или дачных объединений.

Чтобы приобрести льготный билет, пассажирам, как и в прошлом году, нужно носить с собой целый пакет документов. При посадке в автобус необходимо каждый раз предъявлять кондуктору следующие документы:

Документ, подтверждающий льготу: справка об инвалидности, ветеранское или пенсионное удостоверение;Паспорт (можно читаемую копию) или иной документ удостоверяющий личность (если документ, подтверждающий льготу, не содержит фотографии, например пенсионное удостоверение);Справку из СНТ о членстве или участии.

Добавим, что вопросы по работе сезонных маршрутов челябинцы могут задать по следующим телефонам: