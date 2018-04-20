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Троллейбус № 19 в Челябинске будет ездить до ТЭЦ-3
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Троллейбус № 19 в Челябинске будет ездить до ТЭЦ-3 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Маршрут следования троллейбуса № 19 в Челябинске продлён до остановки «ТЭЦ-3», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городской администрации.
«Пока такой режим работы вводится на ближайшие выходные и праздничные дни, а с 3 мая схема движения будет действовать и в будни», — пояснило руководство ООО «ЧелябГЭТ».
От парка культуры и отдыха имени Гагарина троллейбус № 19 проследует до пос`лка Первооз`рный, а затем до ТЭЦ-3. В мэрии отмечают, что обновленный маршрут станет удобен для садоводов. Для пассажиров останутся действовать все льготы, в том числе возможность приобретения единого пересадочного билета на 60 и 90 минут. Стоимость проезда за наличный расчёт составит, как и прежде, 23 рубля.
Напомним, для удобства садоводов в Челябинске также восстановили автобус № 28.
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