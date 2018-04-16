В Челябинске появится «Музыкальный трамвай»

В среду, 18 апреля, на улицах Челябинска появится новая городская достопримечательность. По городу будет колесить музыкальный трамвай. Запуск культурного транспортного средства придумала Челябинская филармония. Интересный проект поддержали администрация Челябинска и ООО «Челябинский Горэлектротранспорт».

— Маршрут музыкального трамвая пройдет через самые густонаселенные районы города: от остановки «Завод имени Колющенко» до остановки «Улица Чичерина, — сообщают в пресс-службе Челябинской филармонии.

Вагон необычного трамвая украшен фрагментом партитуры скрипичного концерта „Весна“ Антонио Вивальди и портретами известных челябинских музыкантов и деятелей искусства.

Как объяснили авторы идеи, запуск музыкального трамвая приурочен к старту традиционной весенней филармонической ярмарки абонементов. Она пройдет с 20 по 22 апреля. И только в эти дни челябинцы смогут приобрести филармонические абонементы по минимальной цене. Любители искусства также узнают репертуар музыкального сезона 2018/2019, смогут открыть для себя новых исполнителей и приобрести билеты со скидками на отдельные понравившиеся концерты филармонии.