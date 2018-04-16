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В Челябинске появится «Музыкальный трамвай»
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В Челябинске появится «Музыкальный трамвай» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В среду, 18 апреля, на улицах Челябинска появится новая городская достопримечательность. По городу будет колесить музыкальный трамвай. Запуск культурного транспортного средства придумала Челябинская филармония. Интересный проект поддержали администрация Челябинска и ООО «Челябинский Горэлектротранспорт».
— Маршрут музыкального трамвая пройдет через самые густонаселенные районы города: от остановки «Завод имени Колющенко» до остановки «Улица Чичерина, — сообщают в пресс-службе Челябинской филармонии.
Вагон необычного трамвая украшен фрагментом партитуры скрипичного концерта „Весна“ Антонио Вивальди и портретами известных челябинских музыкантов и деятелей искусства.
Каждый из них представляет свое творческое направление. Среди известных музыкальных персон: дирижеры Адик Абдурахманов (филармонический оркестр „Классика“), Виктор Лебедев (оркестр народных инструментов „Малахит“), Игорь Ежов (Уральский духовой оркестр), джазмены Игорь Бурко, Валерий Сундарев, Станислав Бережнов и Георгий Анохин, органист Владимир Хомяков, хормейстер Челябинского камерного хора Ольга Селезнева, основатель Государственного ансамбля танца „Урал“ Владимир Карачинцев и художественный руководитель прославленного коллектива Светлана Лукина, ансамбль „Ариэль“, Олег Митяев, а также многие другие музыканты, прославившие Челябинск за пределами региона.
Как объяснили авторы идеи, запуск музыкального трамвая приурочен к старту традиционной весенней филармонической ярмарки абонементов. Она пройдет с 20 по 22 апреля. И только в эти дни челябинцы смогут приобрести филармонические абонементы по минимальной цене. Любители искусства также узнают репертуар музыкального сезона 2018/2019, смогут открыть для себя новых исполнителей и приобрести билеты со скидками на отдельные понравившиеся концерты филармонии.
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