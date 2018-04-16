Объявлена концепция и лайн-ап фестиваля «Alfa Future People»

Организаторы «Alfa Future People» объявили лайн-ап и концепцию нового юбилейного пятого фестиваля. На пресс-конференции фестиваля современной музыки и технологий была представлена программа мероприятия. Фестиваль пройдет в нижегородской области 10—12 августа.

Михаил Фридман. "Интерес к фестивалю не только не угасает, а напротив, привлекает все больше и больше участников. В 2014 году первый фестиваль собрал 30 тысяч гостей, а уже в прошлом — 50 тысяч" — комментирует председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» и член совета директоров Альфа-Банка

Хедлайнерами нового «Alfa Future People» выступят Tiesto , Alesso, Steve Aoki и Afrojack, а всего на фестивале будет работать четыре сцены, на которых за три дня выступят более 100 музыкантов, среди которых Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Flux Pavilion, Fonarev Gareth emery, Going deeper, Headhunterz, Krwella, Kshmr, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj set, Slander, Slushii, Sub Focus, Swanky Tunes, Vini Vici, Volac, Yellow Claw, Дельфин и многие другие.

Второй год подряд бренд Miller представит специальную площадку, на которой выступят звезды техно: Ben Klock, Jan Blomqvist, Boys Noize и другие. В прошлом году техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, что а в 2018 является одной из самых ожидаемых.

Но новой сцене SHOwCast Stage by Alfa-Bank десятки молодых музыкантов смогут воплотить свою самую дерзкую мечту, и выступить на главном музыкальном событии лета. Заявки на участие будут приниматься с 15 мая по 15 июля.

Помимо музыки, на фестивале будут организованы масштабные зоны спорта и технологий. Расширен и лекторий: спикеры в формате TED Talks расскажут об отношениях человечества и технологий, затронут вопросы построения и развития бизнеса, поддержания здорового образа жизни, а также поговорят о роли искусства в современном обществе.

Впервые будет работать полноценная зона искусств. Художник Покрас Лампас и Альфа-Банк анонсировали свою коллаборацию на самом фестивале, а также мастер-классы по каллиграфии для гостей 10-11 августа.

Партнеры фестиваля по традиции разработали множество активностей для гостей.

В этом году организаторы готовятся встретить более 50 000 ценителей современной музыки и технологий будущего.