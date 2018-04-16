Ансамбль «Перезвон» выступил в культурном центре «Вдохновение»

Пасхальная неделя завершилась для ясеневцев ярким красивым мероприятием — выступлением мужского хора «Перезвон».

Вчера, 15 апреля, музыкальный концерт под названием «Музыка мира» на суд зрителей представили солисты ансамбля. Все солисты поют только «живьем». Артистов 9 человек: Евгений Спирин (руководитель, баритон), Тимур Бондарчук (баритон), Владимир Барковский (второй баритон), Роман Сандулян (первый баритон), Виталий Стоянов (второй тенор), Илья Моисеев (первый тенор), Алексей Чеботарев (баритон), Рустам Касимов (бас) и Максим Котогаров (бас). Голос каждого солиста — уникален и неповторим, каждый вносит в «акапельное» пение свою «изюминку». Первая часть концерта состояла из пения «а-капелло», вторая сопровождалась инструментальной музыкой м выступлением балета «Вариация».

Зрители от выступления коллектива в полном восторге:

Супруги Людмила Полукарова и Станислав Прошин приехали на концерт из Медведкова: «Мы давно хотели послушать пасхальные песнопения, и когда услышали, что в Ясеневе выступает мужской коллектив, солисты которого поют и на клиросе в церкви, поехали на концерт. И получили истинное наслаждение. Такой искренней и чистой музыки в жизни каждого человека должно быть больше. Спасибо артистам за праздник души!»

Алина Строева — жительница Ясенева, тоже в восторге от выступления «Перезвона»: «Мне очень понравились итальянские мелодии, я слышала „Перезвон“ в первый раз, но теперь зайду на сайт коллектива и обязательно схожу на концерт еще раз — с мамой».