Алла Пугачёва: «Я не хочу ни с кем сражаться. Я уступаю дорогу идите, пожалуйста. У меня свой путь»

Алла Пугачёва на гастролях в Нижнем Новгороде. 1993 год. Фото их архива поклонников певицы. Алла Пугачёва: «Я не хочу ни с кем сражаться. Я уступаю дорогу идите, пожалуйста. У меня свой путь»

15 апреля — особенная дата в истории отечественной музыкальной культуры. Именно в этот день родилась Алла Пугачёва — Примадонна российской эстрады. В нашем городе певица №1 была нечастой гостьей. Впервые Алла Пугачёва выступила в нашем городе в начале 70-х прошлого века. Тогда она делила сцену вместе с Валерием Ободзинским . Потом были гастроли с группой «Весёлые ребята». И только в 1993 году Пугачёва порадовала своими выступлениями нижегородскую публику. Тогда за 4 концерта Примадонна получила четыре «Волги». Когда гастроли закончились, певица встретилась с журналистами. Встреча проходила в фойе филармонии.

«Нижегородская правда» публикует вопросы журналистов и ответы Примадонны с той пресс-конференции.

— Как относитесь к журналистам?

— Как отношусь… Вы же знаете, как я к ним отношусь. Не особо. Слишком часто проходит клевета. Но есть журналисты, которых я знаю, которым доверяю.

— Вы встречали человека. который не знал бы вашего имени?

— Сейчас даже самые маленькие дети в курсе, что я существую. Им кажется, что я жила, живу и буду жить вечно. Недавно один маленький мальчик совершенно серьезно спросил меня, какие песни я пела во время Великой Отечественной войны. Мне это даже приятно.

— Как вам удается оставаться современной?

— Если я живу сегодня, то считаю себя современницей и современной. Главное, — быть искренней, петь то, что подходит мне. Это моя пугачевская мода. У меня вечная тема: любовь. Я пыталась измениться, но не получилось. Предпочла остаться, какая есть.

— Многие звезды эстрады с благодарностью всломинают вас за то, что помогли им раскрутиться.

— Я не раскручиваю. Это, скорее, психологическая подготовка к грузу популярности: не сломаться под этим грузом — большая победа над собой. А кульминационная точка — все же не популярность, — любовь зрителей.

— У Эдит Пиаф была песня «Я ни о чем не жалею». Вы могли бы повторить ее слова?

— Я могла бы спеть. А повторить…

— Какие у вас отношения с театром эстрады м песни Сергея Айсберга?

— Я не знаю этого человека. Фамилия знакомая. Я пела такую песню…

— Что из себя представляет фирма «Алла»?

— Это новая форма работы вместо театра песни. Она нужна, чтобы зарабатывать деньги на творчество.

— Только таким образом можно заработать?

— К сожалению, сейчас только таким. Мне легче. На меня есть спрос.

— Как к вам приходят песни?

— По-разному. Некоторые появляются спонтанно, другие долго вынашиваются. Они, как живые существа. Творят со мной, что хотят. Одни остаются, другие уходят… Песни для меня не просто работа. Это средство выжить как нормальному человеку.

— Многие известные музыканты отмечали особенность, доброжелательность нижегородской публики.

— Мне везло. Меня везде очень хорошо встречают. И я считаю, что успех зависит от артиста. Никогда ни в чем не обвиню публику.

— Вы получаете, после концерта горы цветов. Что вы с ними делаете?

— Уверяю, что не продаю. Приношу домой. И, пока стоят, они со мной.

— А какие больше любите?

— Несорванные.

В конце пресс-конференции Алла Пугачёва сказала «Я не хочу ни с кем сражаться. Я уступаю дорогу идите, пожалуйста. У меня свой путь».

Путь звезды.