Ещё
21 апреля в Музее Победы пройдёт отборочный тур фестиваля «Вальс Победы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

21 апреля в Музее Победы пройдёт отборочный тур фестиваля «Вальс Победы» 

На Западе Москвы 20 минут назад
Фото: На Западе Москвы
В музее выступят творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красногорска и Тверской, Смоленской, Саратовской и других областей России, а также иностранных государств.
В исполнении юных артистов прозвучат военно-патриотические песни, зрители также увидят танцевальные композиции, посвященные Дню Победы. В событии примет участие заслуженный артист России, президент фестиваля Феликс Царикати.
На фестивале представлено 9 номинаций:
— «эстрадный вокал», «народный вокал», «классический вокал»;— «авторская песня»;— «вокальный ансамбль»;— «хореография»;— «инструментальное искусство»;— «театральное искусство»;— «художественное слово».
Гала-концерт с участием победителей фестиваля состоится 8 мая в Музее Победы.
Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы» проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале принимают участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы в возрасте от 5 лет. Начало в 11:00.
На Западе Москвы: последние новости
Сегодня в Музее Победы весь день будут звучать песни композитора Александра Александрова В «Пионере» программа Форума Берлинского кинофестиваля Сотрудники УВД ЗАО столицы приняли участие в оперативно- профилактической операции «Дети России»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Назван новый Джеймс Бонд
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Куда поехать с детьми на майские праздники
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение