21 апреля в Музее Победы пройдёт отборочный тур фестиваля «Вальс Победы»

В музее выступят творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красногорска и Тверской, Смоленской, Саратовской и других областей России, а также иностранных государств.

В исполнении юных артистов прозвучат военно-патриотические песни, зрители также увидят танцевальные композиции, посвященные Дню Победы. В событии примет участие заслуженный артист России, президент фестиваля Феликс Царикати

На фестивале представлено 9 номинаций:

— «эстрадный вокал», «народный вокал», «классический вокал»;— «авторская песня»;— «вокальный ансамбль»;— «хореография»;— «инструментальное искусство»;— «театральное искусство»;— «художественное слово».

Гала-концерт с участием победителей фестиваля состоится 8 мая в Музее Победы.

Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы» проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале принимают участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы в возрасте от 5 лет. Начало в 11:00.