The Weeknd выпустил новый клип 

Канадский рэпер представил новое видео на композицию «Call Out My Name», вошедшую в мини-альбом «My Dear Melancholy». Режиссером клипа в стиле нуар выступил Грант Сингер , уже встречавшийся с музыкантом на съемочных площадках «The Hills», «Can’t Feel My Face» и «Starboy».