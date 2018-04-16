На живых концертах у публики синхронизируются мозговые волны

Почему живые музыкальные концерты дают нам такой непередаваемый букет ощущений? В числе прочего — вероятно, потому, что на таких представлениях у слушателей синхронизируются волны головного мозга. Это обнаружили канадские ученые.

Специалисты по нейронаукам Университета Западного Онтарио во главе с Джессикой Гран наняли музыкальную группу, которая выступала перед аудиторией из 24 человек. Во время концерта движения музыкантов и слушателей записывали на видео и анализировали, а также измеряли волны их головного мозга с помощью электроэнцефалограммы. Потом присутствовавшим на выступлении показали запись концерта, снова снимая ЭЭГ.

Оказалось, что во время живого выступления мозговые волны слушателей в значительной степени синхронизировались друг с другом. Когда запись концерта просматривали 24 человека, эта синхронизация тоже наблюдалась, но в гораздо меньшей степени, а когда ее просматривали мелкими группами по 2−4 человека, эффект почти исчезал.

Ученые считают, что синхронизация мозговых волн — хороший показатель степени удовлетворенности, получаемой от концерта. Более того: во время живого выступления у некоторых людей мозг синхронизировался с остальными сильнее, а некоторые «выпадали» из этого процесса. И обнаружилось, что больше всего удовольствия от музыки получали именно те, чей мозг лучше всего синхронизировался с окружающими. Точно так же именно у этих людей наблюдалась четкая синхронизация движений под музыку: те, кто кивали головой в такт музыке, потом признавались, что получили самое большое наслаждение.

«В живом представлении определенно есть некий фактор, усиливающий синхронизацию, — говорит Гран. — Но в то же время чем больше вы синхронизируетесь, тем сильнее ощущаете связь с музыкантами и тем сильнее «растворяетесь» в музыке».

Читайте также:

У матери и ребенка синхронизируются волны головного мозга