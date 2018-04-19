Летний сезон в парках Москвы начнется 1 мая

Первый день мая станет не только праздником Весны и Труда для москвичей — в 21 столичном парке подготовили программы для посетителей в честь открытия летнего сезона. Об этом сообщает

портал

Мероприятия, которые пройдут в парках, были выбраны жителями города при помощи опросов в системе «Активный гражданин». судя по результатам голосования, самыми популярными парками у горожан в этот день станут Парк Горького, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе и сад «Эрмитаж»

Полный перечень мероприятий, которые стоит посетить горожанам 1 мая, можно найти на сайте

мэра Москвы.

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