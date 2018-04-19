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Летний сезон в парках Москвы начнется 1 мая
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Летний сезон в парках Москвы начнется 1 мая 

Москва меняется 19 апреля 2018
Фото: Москва меняется
Первый день мая станет не только праздником Весны и Труда для москвичей — в 21 столичном парке подготовили программы для посетителей в честь открытия летнего сезона. Об этом сообщает
портал
мэра и правительства Москвы.
Мероприятия, которые пройдут в парках, были выбраны жителями города при помощи опросов в системе «Активный гражданин». судя по результатам голосования, самыми популярными парками у горожан в этот день станут Парк Горького, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе и сад «Эрмитаж».
Полный перечень мероприятий, которые стоит посетить горожанам 1 мая, можно найти на  сайте
мэра Москвы.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Летний сезон в парках Москвы начнется 1 мая появились сначала на Москва Меняется.
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